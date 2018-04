Sarkozy disse para Netanyahu demitir chanceler, diz AP O presidente da França, Nicolas Sarkozy, recomendou ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que demitisse seu chanceler, o ultranacionalista Avigdor Lieberman, e colocasse no cargo alguém de posições menos radicais, disseram hoje fontes no governo israelense à Associated Press. Sarkozy, segundo as fontes, teria dito a Netanyahu: "Você precisa se livrar desse homem". A seguir, ele teria sugerido que Lieberman fosse substituído por alguém mais moderado, como a ex-chanceler Tzipi Livni. Sarkozy teria feito a sugestão durante um encontro recente com Netanyahu em Paris, prosseguiram as fontes.