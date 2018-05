Sarkozy diz ter ?dever? de libertar Ingrid O presidente francês, Nicolas Sarkozy, afirmou ontem que vai buscar a libertação da franco-colombiana Ingrid Betancourt ? seqüestrada pelas Farc desde 2002 ? como fez com as enfermeiras búlgaras na Líbia por considerar "seu dever". Ontem, a Colômbia considerava extraditar o ex-paramilitar Carlos Mario Jiménez para os EUA depois de ele ter quebrado um acordo de paz ao continuar atuando no crime da prisão.