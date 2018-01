Sarkozy é indiciado por corrupção e tráfico de influência

Sarkozy passou a ser investigado pela Justiça e a ter suas ligações telefônicas monitoradas pela polícia por ordem dos juízes de instrução do caso, Claire Thépaut e Patricia Simon, que apuravam as supostas transferências clandestinas de recursos do ditador líbio Muamar Kadafi para a UMP durante a campanha eleitoral de 2007, quando chegou ao Palácio do Eliseu.

Nessas escutas, descobriu-se que o ex-presidente valia-se de um segundo telefone celular, registrado sob o nome de Paul Bismuth, para dialogar com seu advogado sem ser ouvido. Ao identificarem a linha, os investigadores flagraram o ex-presidente buscando informações privilegiadas, rompendo o segredo de Justiça. Em troca da ajuda de um magistrado, Gilbert Azibert, o ex-presidente prometeu interceder para beneficiá-lo, facilitando sua promoção a um posto em Mônaco.

Em seu relatório, o Escritório Central de Luta contra as Infrações Financeiras e Fiscais acusa de maneira formal o ex-presidente. "Os fatos constituem tráfico de influência", afirmam os magistrados, segundo documento obtido pelo jornal Libération. Sarkozy seria ainda denunciado por corrupção ativa e violação do segredo de Justiça.

Além dele, são investigados dois ex-ministros do Interior, Claude Guéant e Brice Hortefeux, e o ex-chefe de Polícia de Paris, Michel Gaudin.

Para tentar encerrar a investigação, os advogados de Sarkozy entraram com mandado de segurança pedindo que as escutas sejam consideradas inválidas. Esse recurso foi recusado ontem pela juíza Edith Boizette, da Câmara de Instrução do Tribunal de Apelações de Paris, que acatou as alegações do Ministério Público.

Na prática, as investigações, que ficaram congeladas por oito meses, agora podem ser retomadas, o que deixa o ex-presidente na iminência de ser levado aos tribunais.

A repercussão política do caso ainda é imprevisível, mas analistas entendem que a estratégia de retomada de poder traçada por Sarkozy corre risco de ser abortada. O ex-presidente, que voltou à presidência da UMP com o objetivo de lançar sua candidatura, prepara-se para refundar o partido, que será rebatizado de Les Républicains. Esse seria mais um passo na trajetória do líder de direita para tentar retornar ao Palácio do Eliseu nas eleições de 2017, quando deve voltar a enfrentar seu arqui-inimigo, o atual presidente, François Hollande, do Partido Socialista (PS).