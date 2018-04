Sarkozy e Obama conversam sobre segurança e reforma monetária

Em visita de dois dias, Sarkozy, que este ano assume a presidência do G-20 e do G-8, quer reformas no câmbio, mercados de commodities e governança mundial.

Os dois líderes devem discutir desafios de garantir a segurança, como a guerra contra o Taleban conduzida pela NATO no Afeganistão, segurança no Paquistão e ameaças de militantes no norte da África que particularmente preocupam a França.

Sarkozy deve chegar a Washington acompanhado de sua esposa Carla Bruni-Sarkozy, na segunda-feira pela manhã e deve ir direto se encontrar com Obama para uma aparição conjunta e depois almoço.

A esposa de Sarkozy, Carla Bruni almoçará em separado com a primeira-dama dos EUA, Michele Obama. Além de Bruni, a ministra da Economia, Christine Lagarde, e o ministro do Exterior, Alliot-Marie acompanharão Sarkozy na viagem, que também deve abordar a paz no Oriente Médio e a crise política na Costa do Marfim. As informações são da Dow Jones.