Sarkozy faz visita surpresa ao Iraque O presidente francês, Nicolas Sarkozy, fez uma visita surpresa à capital do Iraque hoje. Ele foi recebido pelo seu colega iraquiano, Jalal Talabani, conforme mostrou a TV estatal do país. A visita de Sarkozy faz parte de uma viagem do presidente francês pela região, que ainda incluirá Bahrein, Kuwait e Omã. Em Bagdá, Sarkozy também deve se encontrar com o primeiro-ministro do Iraque, Nouri al-Maliki. As informações são da Dow Jones.