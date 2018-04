Sarkozy utilizou ainda a escolha da sede de seu comitê de campanha para atacar seu oponente, dizendo que apenas aqueles que querem se fechar nos seus escritórios é que escolheram comitês espaçosos. O de Sarkozy tem uma fachada discreta e é menor do que o de Hollande, o qual está localizado numa dos bairros mais chiques de Paris. As informações são da Associated Press.