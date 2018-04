Sarkozy manda polícia remover bloqueios dos grevistas O presidente francês, Nicolas Sarkozy, disse hoje ter ordenado à polícia que desobstrua os acessos a todos os depósitos de combustível do país. A decisão foi tomada após greves no setor de refinaria causarem falta de combustível em diversos pontos da França. "A desordem provocada por esses bloqueios produziram numerosas injustiças", disse Sarkozy em comunicado. A falta de combustível causa desemprego e prejudica as pessoas mais vulneráveis do país, segundo ele. Ontem, quatro mil dos 12.500 postos do país não tinham combustível suficiente.