Sarkozy mantém vantagem na disputa presidencial na França Uma nova pesquisa de opinião realizada na França mostrou que o candidato de centro-direita Nicolas Sarkozy pode vencer a socialista Segolene Royal em um possível segundo turno das eleições presidenciais que acontecerão no país dentro de três meses. A pesquisa, realizada nesta segunda feira, mostra que Royal não foi bem em sua apresentação e pode ter perdido alguns eleitores. Os dois turnos da eleição, que acontecerão em 22 de abril e 6 de maio, pode dar o tom para o futuro da União Européia, que foi formada pela França e cinco outros países há mais de 50 anos. Segundo a pesquisa, 54% dos eleitores votariam em Sarkozy no segundo turno, enquanto 46% escolheriam Royal. Já uma pesquisa realizada em janeiro, colocava Sarkozy com 52% e Royal com 48%, com a margem de erro de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. No primeiro turno, Sarkozy conseguiria 33,5% dos votos, contra 26% de Royal. No entanto, quem cresceu nas pesquisas foi Francois Bayrou que tinha 11% das intenções de voto e subiu para 14%. Enquanto Bayrou subiu, Jean-Marie Le Pen caiu 3%, chegando a 10% das intenções de voto. Chirac ainda não anunciou formalmente se irá concorrer ao seu terceiro mandato, mas já fez declarações de que não pretende expandir seu período na política. A pesquisa contou com 879 eleitores registrados e foi conduzida pela agência Ifop.