Sarkozy pede ajuda síria para convencer Irã a cooperar O presidente francês Nicolas Sarkozy pediu neste sábado ajuda ao presidente da Síria para resolver a crise sobre o programa nuclear do Irã, na tentativa de convencer Teerã a cooperar com a comunidade internacional. Síria e Irã têm boas relações, mas o presidente sírio Bashar Assad expressou dúvidas de que sua intervenção poderia ajudar. Durante coletiva de imprensa conjunta, Sarkozy disse ter pedido ao colega sírio que convença o Irã "a mostrar provas de suas intenções". A comunidade internacional tem pedido ao governo de Teerã que pare de enriquecer urânio, que pode ser usado na fabricação de armas nucleares. As Nações Unidas impuseram sanções sobre o país por continuar com a atividade. Mas o Irã insiste que seu programa nuclear é para uso civil e pacífico. Recentemente, o Ocidente ofereceu um pacote de incentivos para persuadir os iranianos a colaborar. Assad disse que "vai transmitir" a solicitação da França para Teerã. Entretanto, o presidente reiterou a posição da Síria: "de que o Irã não tem intenção de possuir armas nucleares". "Fui muito franco (com Sarkozy)", disse Assad, um dia antes do início da Cúpula União Européia - Mediterrâneo, que irá reunir chefes de estado de 43 países. Ele acrescentou que "não se pode falar de algo sobre o qual não sabemos". "O que nos interessa" disse Assad, "é encontrar uma solução política. Queremos ver a região do Oriente Médio livre de todas as armas de destruição em massa".