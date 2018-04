Sarkozy: potências devem reforçar sanções contra o Irã O presidente da França, Nicolas Sarkozy, declarou hoje que as potências mundiais devem "reforçar as sanções" contra o Irã. O motivo para isso, segundo Sarkozy, é que não houve avanços nas conversas recentes para limitar as ambições nucleares de Teerã. A mais recente rodada de negociações entre o Irã e as potências ocorreu em Istambul na sexta-feira e no sábado.