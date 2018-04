Sarkozy promete combater criminalidade em subúrbios franceses O presidente da França, Nicolas Sarkozy, prometeu enviar mais 4.000 policiais para travar uma "guerra impiedosa" contra as gangues e os traficantes de droga presentes nos subúrbios pobres de grandes cidades francesas, muitos dos quais testemunhas da explosão de violentos protestos de rua em 2005. O plano de Sarkozy para recuperar os bairros que abrigam várias etnias diferentes em grandes conjuntos de apartamento serve de resposta às semanas de violência juvenil e cenas de vandalismo que viraram manchete três anos atrás e que costumam pipocar ocasionalmente desde então. "Vamos colocar fim à lei das gangues, do silêncio e do tráfico", disse o presidente a líderes de bairro ao divulgar o plano, que adota propostas feitas pela ministra francesa de Política Urbana, Fadela Amara, uma ativista dos direitos civis e uma das várias figuras de esquerda presentes no governo. Sarkozy prometeu gastar 500 milhões de euros (724,6 milhões de dólares) para melhorar as linhas de transporte em áreas complicadas permitindo a "rápida reurbanização de bairros particularmente isolados," que costumam ficar sem ligação com o centro das grandes cidades mesmo que, geograficamente, estejam próximos. O dirigente prometeu também aumentar a oferta de empregos e de contratos especiais de treinamento para ajudar os jovens desses bairros a encontrarem um trabalho. E pretende enviar as crianças para escolas de áreas diferentes a fim de garantir que as várias etnias se misturem. Sarkozy anunciou seu plano pouco antes das eleições municipais, que devem ocorrer nos dias 9 e 16 de março. Os índices de popularidade dele desabaram desde o começo do ano, e o partido do presidente teme que o preço seja cobrado nas urnas. A maior preocupação dos eleitores é com a diminuição de seu poder de compra. E os franceses acusam o presidente de gastar mais energia com sua vida particular, ao lado da nova mulher, Carla Bruni, do que com os esforços para ajudá-los. Sarkozy ficou ao lado de Amara, filha de imigrantes argelinos e fundadora do grupo Ni Putes, Ni Soumises (nem prostitutas, nem submissas), enquanto apresentava o plano. O presidente disse que não toleraria a discriminação e conclamou as instituições de elite do país, tais como a escola Henri IV e a instituição de treinamento ENA, a acolherem um número maior de membros de outras etnias. Mas Sarkozy, que adotou medidas duras em 2005, quando ocupava o cargo de ministro do Interior, afirmou que o Estado não poderia ajudar os pobres que não desejavam ajudar a si próprios. "Para os que não quiserem fazer nada, o Estado não fará nada", disse. A postura rígida adotada por Sarkozy à frente do Ministério do Interior contra os jovens envolvidos nos distúrbios, em 2005, e sua promessa de varrê-los das ruas gerou uma grande dose de hostilidade entre vários dos moradores de subúrbios. Em janeiro, o presidente visitou pela primeira vez um bairro pobre de periferia desde que foi eleito, em maio, e conversou com vários jovens. Na sexta-feira, Sarkozy continuava prometendo adotar uma linha dura contra os que não respeitassem a cultura e o modo de vida franceses. "Na França, não há lugar para a poligamia, a mutilação genital, os casamentos pré-arranjados, o véu nas escolas e o ódio à França," afirmou.