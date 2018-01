Sarkozy promete conferência em prol do Haiti caso eleito O candidato conservador à Presidência da França, Nicolas Sarkozy, prometeu esforços em nome de uma conferência em prol do desenvolvimento econômico e da paz no Haiti, caso eleito A declaração foi dada no Caribe francês, onde o candidato conservador estava em viagem de dois dias à Guadalupe e Martinica, como parte de sua campanha presidencial. Atualmente ministro do Interior francês, deve renunciar ao cargo na segunda-feira e concentrar-se apenas na corrida presidencial. Em Guadalupe na quinta-feira, apontou os problemas do vizinho Haiti, dizendo que lançaria uma conferência de paz e desenvolvimento. "Cooperação no Caribe é absolutamente necessária", disse Sarkozy em Les Abymes, Guadalupe. Sarkozy é o favorito para assumir a Presidência da França, mas atuais pesquisas apontam que ele e Segolene Royal, candidata socialista, conseguiriam cada um 50% dos votos.