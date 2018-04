Sarkozy propõe conferência internacional sobre Haiti

"Esse é um dos momentos que pede pela liderança americana", disse Obama. Segundo o governo dos EUA, até a próxima segunda-feira deverão chegar ao Haiti 5.500 militares americanos, que trabalharão na ajuda humanitária ou estarão nos navios perto de Porto Príncipe. "Para o povo do Haiti, nós afirmamos claramente e com convicção, vocês não serão abandonados, vocês não serão esquecidos", disse Obama na Casa Branca.

A Espanha, que ocupa a presidência rotativa da União Europeia (UE), pediu hoje que os 27 membros dos bloco coordenem a ajuda para os sobreviventes do terremoto que atingiu o Haiti. "Nós precisamos primeiro coordenar as ações de socorro com a Comissão Europeia e como o presidente da UE, com quem conversarei nesta tarde", disse o primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero em visita à capital austríaca.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha está enviando 40 toneladas de suprimentos médicos ao Haiti. Os suprimentos devem ser enviados por via aérea. O material contém "kits especiais geralmente usados para tratar os feridos durante conflitos, bem como kits básicos que satisfariam as necessidades médicas de 10 mil pessoas, ao longo de três meses", afirmou o porta-voz, Florian Westphal. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.