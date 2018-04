Sarkozy quer acabar com semana de trabalho de 35 horas O presidente da França, Nicolas Sarkozy, quer aumentar a jornada semanal de trabalho, atualmente estipulada em 35 horas, mas de forma a tornar o trabalho adicional mais acessível e atraente, o que evitaria atritos com os sindicatos. Criada em 1998, durante um governo socialista, a jornada semanal de 35 horas é vista pelo governo e por empresários como um fator que provoca inflação, reduz a competitividade e afeta o crescimento, entre outros problemas. Governos anteriores de centro-direita já haviam autorizado algumas exceções à regra, e o próprio Sarkozy já havia criado isenções fiscais para empresas e trabalhadores que aceitarem horas extras. "Tudo que for no sentido de tornar a semana de 35 horas mais flexível é algo bom", disse Yves-Thibault de Silguy, presidente da construtora Vinci, a jornalistas. "A idéia que me pareceu importante foi dizer que vamos aumentar o poder de compra incentivando o trabalho. Parece uma boa idéia, já que medidas tomadas para tornar o mercado de trabalho mais flexível nos ajudam a contratar. É positivo." Em entrevista na quinta-feira no horário nobre da TV, Sarkozy disse que pretende aumentar a renda da população facilitando o trabalho adicional, em vez de fazer gastos públicos. Ele pretende permitir que jornadas superiores a 35 horas semanas caso as empresas elevem os salários e paguem em dobro pelo trabalho aos domingos, entre outras medidas.