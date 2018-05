Sarkozy se diz disposto a visitar rebeldes na Líbia

Sarkozy aceitou, "em princípio", o convite do dirigente rebelde líbio Mustafá Abdel Jalil, com quem se encontrou na quarta-feira em Paris, mas ainda não foram definidos detalhes da possível visita, segundo a assessoria.

O líder francês apoiou também a transferência de fundos congelados da Líbia para o Conselho Nacional de Transição (CNT), da oposição líbia.

A França foi o primeiro país a reconhecer o CNT como "representante legítimo" do povo líbio em 10 de março, quando Sarkozy recebeu três membros do conselho. Desde então, o CNT foi reconhecido também pelos governos do Catar e Itália. As informações são da Dow Jones.