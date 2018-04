Sarkozy se manifesta contra véu islâmico

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, anunciou ontem seu apoio aos parlamentares que pretendem proibir o uso da burca e do chador, os véus com os quais as mulheres muçulmanas se cobrem da cabeça aos pés, na França. A proposta, defendida na Assembleia Nacional por um grupo de deputados do governo e da oposição desde a semana passada, vem criando controvérsia entre políticos, religiosos e acadêmicos na França. Para Sarkozy, os trajes islâmicos não são uma questão de religião, mas de igualdade entre homens e mulheres. A decisão de intervir na polêmica foi anunciada a deputados e senadores reunidos no Congresso de Versalhes, em uma cerimônia repleta de simbolismos. Pela primeira vez desde 1851, quando Napoleão anunciou o fim da república, instalando o império, um presidente francês não discursava ao Parlamento. Sarkozy falou sobre temas como crise econômica e reforma da administração pública, mas dedicou grande parte dos 45 minutos de discurso à defesa do Estado laico - a separação entre Estado e as religiões, um dos valores fundamentais da República Francesa. Antes de atacar a burca, o presidente ressaltou a obrigação do Estado de defender a liberdade de todos os cultos e o espaço incontestável do islamismo na sociedade francesa. Mas criticou os véus muçulmanos que, na sua opinião, um sinal de subserviência da mulher. "A burca não é um problema de religião, é um problema de liberdade e igualdade entre os sexos", definiu. "Ela no será bem-vinda no território francês." Firme na defesa dos "valores da república", Sarkozy conclamou seus compatriotas a respeitar as diferenças, mas a não se envergonhar na defesa de seus ideais. "Não podemos aceitar em nosso país mulheres prisioneiras atrás de grades, amputadas de toda vida social, privadas de toda identidade. Não é essa a ideia que a República Francesa faz da dignidade da mulher." O debate sobre o uso do véu islâmico foi reaberto na França na semana passada, quando um grupo de 60 parlamentares criou uma comissão de investigação para suscitar o debate no país. A iniciativa foi tomada dias após o discurso do presidente dos EUA, Barack Obama, no Egito, no qual ele defendeu a tolerância no Ocidente em relação ao direito das mulheres muçulmanas de usar o véu. Na França, o uso dos véus islâmicos - incluindo a burca - vem se disseminando nos últimos 15 anos. O uso da burca e do chador é defendido por movimentos muçulmanos mais radicais, como os salafistas - o mais numeroso, com cerca de 30 mil seguidores na França. Em 2004, a França já havia mergulhado em um debate semelhante, quando o governo de Jacques Chirac proibiu o uso de véus nas de escolas de ensino fundamental e médio.