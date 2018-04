Sarkozy se reúne com papa após expulsão de ciganos O presidente da França, Nicolas Sarkozy, se reuniu hoje com o papa Bento XVI. A audiência foi considerada uma tentativa de melhorar as relações com os católicos após controversas medidas contra os ciganos tomadas pelo governo. A administração Sarkozy expulsou centenas de ciganos que viviam em bairros pobres do país. O governo local expulsou mais de mil deles nos últimos meses, enviando-os para Romênia e Bulgária, seus países de origem.