Sarkozy vai ao Chade para tratar de caso de europeus e órfãos O presidente francês, Nicolas Sarkozy, dirigiu-se neste domingo ao Chade para discutir o processo judicial contra 16 europeus que tentavam enviar 103 crianças africanas para a Europa, disse um porta-voz presidencial. A viagem cria a expectativa de que alguns dos suspeitos possam em breve ser libertados. Nove franceses e sete espanhóis foram presos na cidade de Abéché, perto da fronteira com a região de Darfur no Sudão, quando tentavam há uma semana transportar de avião as crianças, entre um e 10 anos de idade. Seis dos nove franceses pertencem ao grupo Arca de Zoé, que declarou que pretendia entregar órfãos de Darfur, região em guerra, a famílias européias e que, pela lei internacional, poderia fazer isso. Os outros três franceses são jornalistas. Mas autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Chade declararam que a maioria das crianças era de famílias com pelo menos um dos pais vivos, contradizendo a versão de "órfãos de guerra" da entidade. No sábado, um magistrado interrogou os três jornalistas franceses e quatro mulheres espanholas da tripulação do avião usado pela Arca de Zoé, na capital Ndjamena. Em sua página na Internet, o jornal espanhol El País publicou com base em fontes diplomáticas que as quatro aeromoças seriam libertadas e levadas até Madri por Sarkozy, onde ele encontraria o premiê espanhol, José Luis Zapatero. O gabinete de Zapatero afirmou que a libertação das mulheres é "possível", mas uma visita de Sarkozy a Madri seria "improvável". "Tenho certeza de que elas vão ser soltas", afirmou o cônsul espanhol Vicente Mas à imprensa neste domingo, do lado de fora da prisão de Ndjamena. Sarkozy fez uma apelo pessoal ao presidente do Chade, Idriss Deby, pela libertação dos jornalistas franceses e pediu uma solução que satisfaça aos dois lados. (Colaboraram Clotaire Achi e Stephanie Hancock, em Ndjamena, e Joe Ortiz, em Madri)