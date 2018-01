Sars mata mais 16 pessoas na China e Hong Kong A China divulgou nesta quarta-feira a morte de outras cinco pessoas por causa da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars), a pneumonia asiática, aumentando para 219 as mortes no país. Outras 159 pessoas contraíram o vírus da Sars, elevando para 4.560. Em Hong Kong, mais 11 pessoas morreram nesta quarta-feira e outras oito foram infectadas. Com esses novos números, o país tem 204 mortes e 1.654 pessoas com o vírus. Desde novembro do ano passado, quando a pneumonia apareceu no interior da China, 497 pessoas morrem e 6.800 estão infectadas. Em Cingapura, o governo informou que se nenhum novo caso acontecer nos próximos dez dias irá declarar o controle da pneumonia no país. Apenas quatro casos aconteceram na última semana. Cingapura é o terceiro país mais atingido pela Sars, com 23 mortes e 204 infectados. Já Taiwan teve mais duas mortes no país, subindo para 14 o número de óbitos. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica