Sars mata mais nove pessoas na Ásia A China divulgou neste domingo a morte de mais cinco pessoas por causa da Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars), a pneumonia asiática, e 69 novos casos, subindo para 240 o número de vítimas e 4.948 os infectados. O governo de Hong Kong também anunciou a morte de outras três pessoas e quatro novos infectados, o menor número desde março. Ao todo, 215 pessoas morreram no país e 1.674 têm o vírus da Sars. Em Taiwan, 12 novos casos ocorreram e uma enfermeira morreu. É a terceira pessoa da equipe médica que tratou doentes da pneumonia que morre no país. A partir de hoje, todos os passageiros dos trens subterrâneos de Taipei terão que usar mascaras cirúrgicas. Além disso, o governo instalará câmeras de vídeo nas casas das pessoas que estão sob quarentena para vigiar os possíveis infectados. 19 pessoas morreram no país. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica