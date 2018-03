SAS indeniza famílias de vítimas de acidente A companhia aérea escandinava Scandinavian Airlines System (SAS) planeja pagar US$ 25 mil aos familiares dos passageiros que morreram no acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira no aeroporto Linate, de Milão, quando uma aeronave se chocou contra um edifício. "A SAS, independente da causa do acidente, está fazendo todo o possível para ajudar economicamente os familiares de nossos passageiros e membros da tripulação que faleceram. O dinheiro, no valor de US$ 25 mil por passageiro, servirá para custear as necessidades mais imediatas", informou a empresa. O governo italiano descartou a possibilidade de atentado terrorista e disse que o acidente foi provavelmente causado por falha humana, em virtude da péssima visibilidade provocada por espessa neblina. Pelo menos 114 pessoas morreram na colisão.