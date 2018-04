Satélite ambiental da Nasa cai na Antártica O foguete que transportava um satélite ambiental da agência espacial norte-americana Nasa caiu na manhã de hoje no oceano perto da Antártica, depois de o lançamento ter falhado. O acidente ocorreu depois que o foguete Taurus XL, que levava o satélite Observatório de Carbono Orbital, saiu da base da força aérea de Vandenberg, na Califórnia. Alguns minutos depois do lançamento, o satélite aparentemente falhou no momento de se separar do foguete. O satélite seria usado como parte do projeto de US$ 273 milhões de mapear o impacto dos gases causadores do efeito estufa na atmosfera. As informações são da Associated Press.