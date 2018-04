Satélite chinês entra na órbita da Lua Um satélite chinês entrou nesta segunda-feira na órbita da Lua, 12 dias depois de seu lançamento, um fato festejado como sendo um novo marco na exploração do espaço pela China. A Chang'e 1 recebeu instruções da missão de controle para reduzir a velocidade quando estava a 200 quilômetros da Lua, de modo que pudesse ser capturada pela gravidade do astro, segundo a agência de notícias Xinhua. A sonda deve examinar a superfície lunar a partir de quarta-feira, preparando o envio de um veículo não-tripulado em 2012 e de uma missão tripulada dentro de 15 anos. Sun Laiyan, chefe da Administração Nacional do Espaço da China, disse que a sonda "completou todas as suas manobras perfeitamente". "Isso marca o primeiro passo na exploração do espaço mais profundo", disse Sun à TV estatal. Em 2003, a China tornou-se o terceiro país do mundo (após a extinta União Soviética e os EUA) a colocar uma pessoa em órbita a bordo de uma nave própria. Em outubro de 2005, o país colocou dois homens em órbita, e para 2008 Pequim planeja uma caminhada espacial. (Por Chen Aizhu)