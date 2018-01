Satélite europeu filma divisão do maior iceberg do mundo O satélite Envisat, da Agência Espacial Européia (ESA), registou em imagens o fim do maior iceberg do mundo, uma massa de gelo de 160 quilômetros de comprimento que foi quebrada por uma violenta tempestade na Antártida. A divisão deste enorme iceberg em forma de garrafa, chamado B- 15A, foi documentada em imagens captadas em outubro pelo Radar de Abertura Sintética Avançada (ASAR) do Envisat, diz um comunicado divulgado hoje pela ESA. O fenômeno deveu-se ao efeito combinado de poderosas tempestades, ondas e correntes oceânicas sobre o iceberg que, devido ao seu peso, se mantinha fixado ao fundo do Mar de Ross, na Antártida. O B-15A começou a existir em março de 2000 como B-15, então o maior iceberg conhecido com 11.655 quilômetros quadrados, quando esta enorme massa gelada do tamanho da Jamaica se soltou da plataforma gelada de Ross. O bloco sofreu pouco depois numerosas divisões, tendo a maior sido designada B-15A, que se manteve no local durante mais dois anos e meio como um muro de gelo que desviava as correntes oceânicas. Isto fez aumentar a acumulação de gelo em volta da Ilha de Ross, alterando os hábitos alimentares dos pingüins locais e obrigando a uma maior atividade dos quebra-gelos para manter aberto o acesso marítimo à base norte-americana de McMurdo Sound. O maior dos dois novos blocos agora formados herdou o nome de B-15A e o menor B-15. Prevê-se que estes icebergs permaneçam durante os próximos anos no local, cerca de 3.800 quilômetros a sul da Nova Zelândia. Uma estação GPS foi colocada no B-15A, de 3.496 quilômetros quadrados, para estudar as suas futuras deslocações. Apesar de fenômenos como estes, não há provas claras de que esteja a ocorrer atualmente um estreitamento do gelo polar. A ESA vai no entanto lançar no próximo ano a missão CryoSat, um satélite dedicado à observação do gelo que fará um mapa preciso das alterações da espessura das folhas de gelo polares e do gelo flutuante no mar. O CryoSat será o primeiro satélite do programa Planeta Vivo da ESA. Ao determinar os índices de alteração da espessura do gelo, este pequeno satélite contribuirá para a compreensão da relação entre a camada de gelo da Terra e o clima global.