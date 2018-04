Satélite francês mostra objetos que podem ser de avião malaio

Imagens de satélite fornecidas pela França mostram objetos que poderiam ser destroços do avião da Malaysia Airlines que desapareceu há mais de duas semanas, disse neste domingo, 23, o Ministério de Transportes da Malásia. Em comunicado, o ministério informou que recebeu de autoridades francesas imagens "que mostram possíveis objetos em uma área próxima ao corredor sul".

Austrália e China já haviam fornecido imagens de satélite de possíveis destroços da aeronave. O Boeing 777-200 desapareceu com 239 pessoas a bordo no dia 8 de março, quando fazia o voo MH370 de Kuala Lumpur a Pequim. Desde quinta-feira, aviões e navios realizam buscas em uma área remota no sul do Oceano Índico para determinar se os objetos são partes da aeronave, mas até agora os possíveis destroços não foram localizados.

No comunicado, o ministério disse que as imagens mais recentes foram enviadas à Austrália, que coordena as buscas cerca de 2.500 quilômetros a sudoeste de Perth, mas autoridades australianas não confirmaram o recebimento.

No sábado, uma aeronave que faz parte das operações avistou um palete de madeira. Esses objetos são comuns em transporte de cargas, mas também podem ser usados em contêineres em aviões. Segundo o chefe da Autoridade Australiana de Segurança Marítima (AMSA, na sigla em inglês), Mike Barton, o palete estava rodeado por outros objetos, como cintas de amarração de carga de várias cores. Um avião militar da Nova Zelândia tentou localizar o objeto mais tarde, sem sucesso.

"Falamos com algumas companhias aéreas, e o uso de paletes de madeira é bem comum no setor", disse Barton. "Geralmente, eles são colocados em um contêiner, que vai na parte de baixo do avião."

Uma porta-voz da AMSA, Sam Cardwell, disse que a agência pediu informações sobre cargas à Malaysia Airlines, mas que não sabia se a solicitação tinha sido recebida. (Fonte: Associated Press)