Satélite italiano cai no mar sem causar danos O observatório espacial ítalo-holandês BeppoSax caiu em alto mar, no Oceano Pacífico. Havia temores de que fragmentos do satélite poderiam cair em terra, inclusive em partes do Brasil. Além do Brasil, Agência Espacial Italiana havia alertado outros 38 países em torno da Linha do Equador, como Colômbia, Indonésia e República Democrática do Congo, de que poderiam ser atingidos por partes do satélite durante sua reentrada na atmosfera, após sete anos em órbita. No final, os restos do observatório espacial, que pesava 1.389 quilos, acabaram caindo na água, a uma distância a cerca de 300 quilômetros das praias no noroeste do arquipélago de Galápagos. O fragmento mais pesado a cair no oceano, acredita-se, pesava pouco menos de 120 quilos. O observatório BeppoSax foi lançado em 1996 e desativado em abril de 2002. O desempenho de seus componentes vinha piorando havia algum tempo.