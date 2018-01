Satélite militar israelense cai no Mar Mediterrâneo Um satélite militar israelense caiu no Mar Mediterrâneo, depois que o seu lançamento no sul de Israel fracassou, segundo informações de militares. O Ministério da Defesa disse que foi feita "uma tentativa sem sucesso de lançar em órbita um satélite de detecção à longa distância". Analistas revelaram que o satélite foi projetado para ajudar a expandir a cobertura israelense sobre seus inimigos mais distantes, especialmente do Irã. O fracasso foi considerado como um importante golpe para os militares. O satélite Ofek-6 (palavra que significa "horizonte") caiu no mar próximo da cidade de Ashdod, pouco depois de ter sido lançado em um foguete na praia Palmajim. O satélite não conseguiu alcançar a órbita porque os propulsores não funcionaram, disse o titular do programa de estudos de segurança da Universidade de Tel-Aviv, Isaac Ben-Israel, que esteve no lançamento.