Satélite pode ter caído no Egito Os restos de um satélite que caiu sobre a Terra nesta quinta-feira provavelmente caíram em algum lugar do Egito, informaram funcionários da agência espacial norte-americana (Nasa, por sua sigla em inglês). De acordo com a agência, qualquer pedaço do satélite Explorador Ultravioleta Extremo que tenha resistido à passagem pela atmosfera caiu perto da região central do Egito por volta da 1h15 de hoje (pelo horário de Brasília). A informação tem como base uma análise de rastreamento de radar feita por uma agência militar que monitora equipamentos em órbita da Terra, comentou a Nasa. O satélite de 3.150 quilos atravessou a atmosfera nesta quarta-feira à noite. Durante do dia, a Nasa já havia previsto o local da queda.