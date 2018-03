Sátira a políticos é tirada do ar na TV da Tunísia A emissora de TV Ettounsiya, da Tunísia, tirou do ar um programa de bonecos que satirizava os políticos do partido Enhada, que governa o país. A atração, inspirada em um show francês, deixou de ser transmitida após pressões das autoridades, em especial do ministro da Saúde, Abdelatif Mekki, que acusou os produtores de "passarem dos limites".