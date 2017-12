Saúde de Ariel Sharon piora As condições de saúde de Ariel Sharon se deterioraram, de acordo com o hospital onde o ex-primeiro-ministro está em tratamento. Uma nova tomografia mostrou deterioração em sua atividade mental, sua produção de urina diminuiu de forma significativa, e exames apontaram uma infecção pulmonar, segundo Anat Dolev, porta-voz do Centro Médico Chaim Sheeba. Dolev não precisou se há risco de vida. Sharon, 78, está em coma desde janeiro, quando sofreu grave derrame. Após o derrame, Sharon passou por diversas operações a fim de parar com as hemorragias cerebrais, além de outros procedimentos menores. Após meses no hospital de Jerusalém, Sharon foi transferido para o Hospital de Sheeba em maio. Sharon foi então transferido com urgência para a UTI do hospital em 26 de julho devido à falência dos rins. Funcionários do hospital também notaram mudanças em sua membrana cerebral.