Saúde de Chávez piora e oposição pede que junta médica examine presidente

"Houve um processo de complicação na área respiratória. A insuficiência respiratória continua e houve complicações nas últimas horas", revelou Jaua em Malabo, capital da Guiné Equatorial, adiantando que Chávez continua em tratamento. "O comandante Chávez está lutando pela vida, apegado a Cristo."

Na quinta-feira à noite, o ministro das Comunicações, Ernesto Villegas, divulgou um novo comunicado sobre a saúde do presidente, segundo o qual o estado clínico do líder bolivariano não estaria evoluindo de maneira favorável. Ontem, o deputado Abelardo Díaz, da coalizão opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD), pediu a Villegas que informe de modo "sério e responsável" sobre a saúde de Chávez. O parlamentar defende também que uma junta médica avalie o presidente para determinar se ele pode exercer o mandato para o qual foi eleito em outubro, como diz a Constituição.

"Temos observado o ministro Villegas divulgar relatórios médicos, na maioria das vezes contraditórios e repetitivos, sem esclarecer a verdadeira situação do presidente", disse o deputado. "Isso não permite aos venezuelanos e às instituições percorrer o caminho para retornar à governabilidade e à estabilidade política."

Ainda de acordo com o deputado, o governo maneja de maneira irresponsável e desonesta o destino do país. "Estão caçoando dos venezuelanos e merecemos, além de respeito, conhecer a verdade", acrescentou Díaz.

Desinformação. No hospital militar no qual Chávez está internado em Caracas, o clima varia entre a paranoia e a desinformação. No complexo, que tem 3 prédios, 4 mil empregados e mil leitos, sobram teorias de conspiração, boatos, incertezas e o medo de divulgar qualquer informação.

Especula-se que Chávez esteja internado no nono andar de um dos prédios. Os médicos, no entanto, negam-se a conversar com a imprensa. "É melhor você ir embora. Não faça perguntas e não crie problemas", disse um médico ao jornal El Universal.

A entrada de cada pessoa no hospital é controlada com o auxílio de um detector de metais. Oficialmente, não há nenhuma confirmação sobre o estado de saúde do presidente. Os adeptos de teorias conspiratórias argumentam que dificilmente Chávez estaria ali. Nas outras vezes em que o hospital recebeu o presidente, a segurança foi reforçada, com franco-atiradores sendo colocados em prédios próximos.

Mesmo na imprensa favorável ao chavismo, o clima é de apreensão. O canal latino-americano Telesur destacou um especial sobre a vida de Chávez em seu site. O canal estatal VTV transmite a cada hora canções sentimentais com a imagem do líder bolivariano em vários momentos de seu governo, com depoimentos de venezuelanos sobre ele.

Dúvidas. Analistas venezuelanos acreditam que o retorno de Chávez não alterará o silêncio com o qual o governo trata a doença do presidente. "Ele está tão invisível quanto em Cuba. Com toda certeza, não queria ser visto. Se quisesse ou pudesse, se mostraria", disse o cientista político Ángel Álvarez, da Universidade Central da Venezuela (UCV). "Seus partidários tinham a ilusão de que ele voltaria e ficaram decepcionados."

Desde segunda-feira, quando Chávez retornou a Caracas, o governo não divulgou nenhuma imagem nova do presidente, que estaria internado no hospital militar da capital venezuelana. O presidente da Bolívia, Evo Morales, passou por Caracas na terça-feira para visitar o líder bolivariano e admitiu que não pôde vê-lo porque o colega "estava em repouso".

A única imagem divulgada do presidente venezuelano após a operação se tornou pública há uma semana. Na foto, Chávez está sorridente ao lado das filhas e lê um exemplar do diário cubano Granma. / AFP, EFE e REUTERS