Saúde de Mandela está cada vez mais forte, diz neto

Segundo Mandla Mandela, o líder sul-africano está "cada vez mais forte". O neto do ícone da luta contra o racismo afirmou que visitou seu avô no domingo no hospital de Pretória, onde o ex-presidente está sendo tratado.

O estado de saúde cada vez melhor de Madiba é particularmente animador porque isso responde a pessoas que têm espalhado mentiras de que Madiba está em "estado vegetativo" e que estão apenas esperando que as máquinas sejam desligadas, disse Mandla Mandela.

Na semana passada, Nelson Mandela comemorou seu 95º aniversário, ocasião em que a Presidência da África do Sul disse que o estado de saúde de Madela deixou de ser "crítico, mas estável" e passou a mostrar uma melhora contínua.

Mandela foi internado em um hospital de Pretória em 8 de junho para tratar de uma infecção pulmonar. Fonte: Dow Jones Newswires.