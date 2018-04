Saúde de Mandela teve progresso 'incrível' diz sua filha A saúde de Nelson Mandela teve um "progresso incrível" e ele pode ir para casa "em breve", declarou sua filha Zindzi, na véspera do aniversário de 95 anos do ex-presidente sul-africano. "Eu o visitei ontem e ele estava assistindo televisão, com fones de ouvido", disse Zindzi Mandela em entrevista à Sky TV britânica. "Ele nos deu um grande sorriso e levantou a mão...ele responde com seus olhos e suas mãos."