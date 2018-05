Saúde de Mubarak é instável, diz imprensa egípcia

A imprensa estatal do Egito informou nesta quarta-feira que a saúde do ex-presidente Hosni Mubarak, deposto há dois meses após uma revolta popular, está instável.

Na noite desta terça-feira, ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital no balneário de Sharm El-Sheikh (nordeste do país). Segundo a imprensa local, ele sofreu um ataque cardíaco.

Mubarak e seus dois filhos, Alaa e Gamal, tiveram ordens de prisão emitidas pela Justiça egípcia. O ex-presidente foi acusado de corrupção e abuso de poder durante os 30 anos em que esteve no poder.

Alaa e Gamal foram levados a uma prisão nos arredores do Cairo. Há relatos de que, na chegada ao presídio, ambos receberam uniformes brancos e foram hostilizados por outros presos.

Interrogatório

Mubarak foi hospitalizado depois de passar mal durante um interrogatório sobre corrupção e violação dos direitos humanos em seu governo (1981-2011).

Ele também foi questionado por promotores acerca da morte de centenas de manifestantes durante os protestos que antecederam sua saída do poder, em 11 de fevereiro.

Segundo a TV estatal, funcionários do hospital disseram que o ex-presidente vinha se recusando a comer e a beber desde o início do interrogatório, no domingo.

A correspondente da BBC no Cairo Yolande Knell disse que um pedido dos médicos de Mubarak para levá-lo à Alemanha para tratamento teria sido negado pelas autoridades.

Após os protestos que forçaram sua renúncia, o ex-presidente e sua família foram proibidos de deixar o país.

No ano passado, Mubarak se submeteu a uma cirurgia na vesícula biliar na cidade alemã de Heidelberg e há rumores, negados por seus auxiliares, de que a saúde do ex-presidente esteja frágil desde então.

Em uma mensagem gravada no domingo, Mubarak quebrou o silêncio de quase dois meses dizendo que sua reputação e a de seus filhos havia sido prejudicada e que ele lutaria para limpar o nome da família.

Desde que deixou o poder, o ex-presidente passou a viver em Sharm El-Sheikh e vem adotando uma postura discreta desde então, evitando declarações em público sobre a situação atual do país.