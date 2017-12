Saúde do papa modifica roteiro de procissão O Vaticano alterou o roteiro da tradicional procissão da Sexta-Feira Santa no Coliseu devido à frágil condição de saúde do papa João Paulo II, que costumava fazer ajoelhado a maior parte do percurso. João Paulo - que completará 81 anos em maio e há anos se movimenta com dificuldade devido a uma prótese no fêmur direito - costumava carregar uma cruz de madeira ao longo de toda a procissão de um quilômetro em comemoração ao caminho do Calvário feito por Cristo antes de sua crucificação. Este ano, o pontífice percorrerá a Via Crucis caminhando e só carregará a cruz na XIV e última estação. Em seguida, anunciou o porta-voz do Vaticano, Joaquin Navarro Valls, o Santo Padre dirigirá a palavra aos fiéis.