Saúde impede papa de celebrar missa completa de ano-novo O debilitado estado de saúde do papa João Paulo II - que sofre do mal de Parkinson - o impedirá de celebrar na quarta-feira toda a missa de ano-novo na Basílica de São Pedro, em Roma. Nem a doença, porém, impedirá o chefe da Igreja Católica de lançar, na Polônia, seu primeiro livro de poesias. "Trata-se de uma meditação poética e religiosa", revela o sacerdote Pawel Ptasznic, da seção polonesa da Secretaria de Estado do Vaticano. A impossibilidade de João Paulo II oficiar por completo a missa de ano-novo foi confirmada hoje pelo porta-voz do Vaticano Joaquín Navarro Valls. O papa, que está com 82 anos, dirigirá apenas a homilia a parte final da missa. Outras partes da cerimônia - como a eucaristia - serão celebradas pelo cardeal Angelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano. O mal de Parkinson, doença que acompanha João Paulo II desde 1980, vem fazendo com que ele venha apresentando sinais de cansaço mais visíveis nos últimos dias. Os sintomas mais flagrantes tem sido sua fácil irritabilidade e grande dificuldade para caminhar. Em 2001, Gianfranco Fineschi, cirurgião que operou o papa em 1994, chegou a declarar sua preocupação com a saúde do pontífice. "Ele deveria ter menos atividades físicas e descansar mais", alertou. Descanso, porém, parece ser uma palavra estranha a João Paulo II, que já se prepara para lançar seu primeiro livro de poesias desde seu pontificado, em 1978. A obra ainda não tem data marcada para sair mas, de acordo com Ptasznic, será publicado em polonês e depois para outros idiomas. "O papa deseja que o livro seja publicado primeiro em Cracóvia (Polônia), como todos os seus trabalhos anteriores", garantiu o sacerdote. Com a assinatura de Karol Wojtyla, João Paulo II lançou, afora obras de poesia, textos para teatro e ensaios filosóficos.