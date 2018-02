Saudita matou em briga por dinheiro. Hoje foi decapitado Um saudita, condenado por assassinato em uma briga por causa de dinheiro, foi decapitado hoje, em Taif, cidade do oeste da Arábia Saudita, segundo informação do Ministério do Interior. Zayb bin Mohammed bin Bashir al-Qahtani matou Rageh bin Mansour bin Nasser al-Qahtani em uma discussão. Mas a nota oficial não deixa claro se eram parentes ou quando se deu o assassinato. . A execução de hoje eleva para cinco o número de pessoas decapitadas no reino este ano. No ano passado, pelo menos 52, a maioria contrabandista de drogas, sofreu a mesma punição. Os sauditas seguem uma interpretação estrita do Islã, de acordo com o qual pessoas condenadas pelo tráfico de drogas, assassinato, estupro e assalto à mão armada devem ser executados. As decapitações por espada são levadas a cabo em público.