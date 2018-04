Saudita que escreveu sobre Maomé no Twitter é preso

De acordo com a agência de notícias, a Arábia Saudita aguarda o repatriamento de Kashgari. O governo saudita não fez nenhum comentário oficial desde que anunciou no início da semana que Kashgari tinha sido proibido de divulgar seus textos e que estava sujeito à ação legal.

Kashgari, de 23 anos, é um colunista de um jornal da cidade costeira de Jeddah. No sábado, ele postou em seu Twitter uma série se reflexões sobre uma reunião imaginária com Maomé.

Alguns religiosos conservadores na Arábia Saudita entenderam que as mensagens são uma espécie de maldição contra o fundador do Islã, pedindo ao público que exijam do governo a punição de Kashgari.

Campanhas na Arábia Saudita no Twitter, YouTube e Facebook atraíram milhares de seguidores que pedem a execução de Kashgari. O colunista havia deixado a Arábia Saudita no início da semana, disse a agência Bernama. As informações são da Dow Jones.