Sauditas apreendem mais dois carros-bomba Autoridades sauditas apreenderam mais dois veículos utilitários repletos de explosivos em uma rodovia nos arredores de Riad, informou uma fonte ligada aos serviços de segurança. Este é o terceiro dia seguido em que autoridades sauditas encontram veículos cheios de material explosivo. No ano passado, Riad foi palco de dois devastadores atentados perpetrados por militantes suicidas a bordo de veículos-bomba. Os ataques resultaram num total de 51 mortos, incluídos os militantes. Sob condição de anonimato, a fonte dos serviços de segurança disse que a apreensão de hoje ocorreu perto de um posto de gasolina na rodovia Ramah, a nordeste de Riad. Os explosivos estavam escondidos sob frutas e vegetais. Ontem, o Ministério de Interior informou ter encontrado dois veículos utilitários com um total de mais de quatro toneladas de explosivos, aparentemente abandonados por militantes envolvidos em um tiroteio com autoridades. No sábado, o ministério informou que a polícia encontrou um carro cheio de explosivos. As autoridades estariam atrás desse veículo desde fevereiro.