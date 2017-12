Sauditas confirmam morte de líder da Al-Qaeda As forças de segurança sauditas mataram o líder da Al-Qaeda na Península Arábica, Abdulaziz al-Muqrin, de 31 anos, e dois outros militantes islâmicos pouco depois da descoberta do corpo decapitado do engenheiro americano Paul Johnson, cuja morte foi reivindicada pelo grupo terrorista de Al-Muqrin. Os três constavam da lista dos terroristas mais procurados pelo reino. A notícia foi divulgada inicialmente pela TV árabe por satélite Al-Arabiya, de propriedade saudita, mas com sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A emissora citou como fonte o Ministério do Interior, responsável pelas operações da segurança saudita. Depois, autoridades confirmaram, sob anonimato, a morte de Al-Muqrin e outros dois ou três militantes, cujos corpos foram levados para um hospital de segurança do Ministério do Interior, para perícia. Dois suspeitos escaparam e um outro teria sido preso, ferido.