Sauditas emprestam US$ 2 bilhões ao país após o golpe Apesar da contínua crise interna, o governo interino do Egito tem tentado demonstrar ao mundo que o ambiente para os negócios está se normalizando no país. O banco central egípcio afirmou ontem que recebeu US$ 2 bilhões da Arábia Saudita, a mais recente parcela de um pacote de ajuda de US$ 12 bilhões prometido pelos países do Golfo, depois da deposição do presidente Mohamed Morsi.