Sauditas fornecem mísseis a rebeldes sírios, diz jornal Desapontada com as conversas de paz na Síria, a Arábia Saudita concordou em fornecer armamentos para rebeldes no país. A oferta inclui armas sofisticadas como mísseis capazes de derrubar jatos, de acordo com o que disseram diplomatas e alguns membros de oposição ao The Wall Street Journal.