Sauditas levam proposta para crise iraquiana à ONU A Arábia Saudita fez uma proposta ao Conselho de Segurança da ONU para que haja um fim pacífico da crise iraquiana, disse o ministro do Exterior, príncipe Saud. Ele se recusou a oferecer detalhes da proposta, numa entrevista coletiva em Riad. Entretanto, numa entrevista divulgada no site da revista Time, o príncipe disse que a idéia considera o oferecimento de anistia para alguns dos generais do presidente iraquiano Saddam Hussein, a fim de incentivá-los a dar um golpe e, assim, evitar uma nova guerra. O príncipe Saud afirmou que seu país pediu ao Conselho de Segurança para dar aos árabes uma última chance de evitar um ataque contra o Iraque. "O reino pediu ao Conselho de Segurança para avaliar de todos os ângulos a crise iraquiana, mesmo no evento de uma resolução do Conselho de Segurança autorizando uma guerra", disse Saud. "Não é fácil decidir tomar uma ação militar contra um membro da ONU", explicou ele a repórteres. "É por isso que o reino submeteu uma proposta, porque o Conselho de Segurança está dividido sobre esse problema (a questão iraquiana)". O ministro saudita disse que adiantar uma cúpula anual árabe para se discutir a crise iraquiana "sem uma justificativa apropriada iria ferir a credibilidade (dos árabes)". "Não é questão de uma cúpula, mas a questão de credibilidade e seriedade na implementação de resoluções sobre nossas questões cruciais", considerou. Entretanto, ele adiantou que o reino está estudando a proposta de antecipação da cúpula. O encontro, originalmente marcado para o final de março no pequeno Barein, deve agora ser realizado no Egito, que tem a influência política para forjar um acordo, no começo de março. Chanceleres árabes terão uma reunião em 16 de fevereiro no Cairo, onde devem finalizar os detalhes. O príncipe Saud também exortou que "o objetivo de uma ação militar não deve ser uma punição ao Iraque, mas a preservação da unidade do Iraque, sua independência e soberania". Para ele, a ONU deve "ser capaz de preservar o Estado caso a segurança dentro do Iraque se desintegre e a administração local entre em colapso". "Isso provocaria graves repercussões na região", considerou. Ele advertiu que a divisão do Iraque em pequenos Estados provocaria lutas internas entre vários grupos, e lembrou que durante a guerra civil no Líbano, de 1975 a 1990, "todos os grupos terroristas encontraram abrigo" naquele país. A Arábia Saudita e outros países árabes buscam desesperadamente evitar uma guerra, temendo que ela leve à desestabilização da região e a um incremento da militância islâmica.