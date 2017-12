Sauditas não deixarão estrangeiros interrogarem suspeitos Numa decisão que tende a criar tensões com os Estados Unidos, a Arábia Saudita não irá permitir que oficiais de segurança estrangeiros interroguem 13 supostos integrantes da Al-Qaeda detidos, disse hoje uma autoridade saudita. "Está fora de consideração. Trata-se de uma questão de soberania e nenhum estrangeiro terá acesso a eles", adiantou a autoridade. Eles foram detidos há alguns meses, segundo a oficial Agência de Notícias Saudita, mas o governo só anunciou as detenções, as primeiras relacionadas à Al-Qaeda, desde 11 de setembro, na terça-feira. Pedindo para não ser identificada, a autoridade afirmou que oficiais de segurança estrangeiros serão informados sobre os resultados da investigação "dentro dos parâmetros da luta contra o terrorismo". A autoridade disse que as sentenças devem ser ditadas em dois a cinco meses. Anteriormente, o diário Okaz, orientado pelo governo, divulgou que fontes de segurança não identificadas afirmaram que apenas sauditas teriam acesso aos suspeitos porque "os crimes que eles cometeram ou planejaram executar ocorreram ou iriam acontecer em território saudita". Perguntado sobre a recusa saudita em permitir que estrangeiros interrogassem os suspeitos, o secretário de imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer, respondeu em Washington: "Vamos continuar trabalhando cooperativamente com os sauditas numa série de questões. A cooperação saudita tem sido firme e vamos continuar trabalhando com eles". O governo divulgou que os suspeitos planejavam promover ataques terroristas contra instalações vitais no reino usando explosivos e dois mísseis contrabandeados para o país e escondidos em diferentes locais. Em maio, guardas de segurança sauditas encontraram um lançador de mísseis a cerca de três quilômetros da pista da Base Aérea Príncipe Sultan, o centro de comando e controle regional do Exército dos EUA que abriga cerca de 4.500 soldados americanos e vários aviões militares. Entre os suspeitos estão onze sauditas, um sudanês - aparentemente o líder do grupo - e um iraquiano. Segundo o jornal Al-Hayat, baseado em Londres, o sudanês, que seria um líder de célula da Al-Qaeda, fugiu do reino através do Iraque depois de disparar em maio um míssil antiaéreo contra um avião de combate dos EUA na Arábia Saudita. Ele aparentemente conseguiu chegar ao Sudão, que anunciou no começo da semana que o havia transferido para a Arábia Saudita para ser julgado. "Sabemos que o governo iraquiano não estava consciente do problema", disse a autoridade saudita.