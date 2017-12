Sauditas negam às mulheres direito a carteiras O ministro do Interior saudita, príncipe Nayef, reafirmou que o governo do país não tem a intenção de conceder às mulheres autorização para dirigir veículos, anunciou hoje a agência noticiosa oficial Saudi Press. Em uma entrevista à imprensa, o príncipe Nayef também não se comprometeu ao ser interrogado sobre outra reivindicação das mulheres sauditas: a de terem direito a carteiras de identidade. "Como já disse antes, cada coisa vem a seu tempo", disse o príncipe a respeito do direito feminino a um número de R.G. A vida das mulheres sauditas está sujeita a uma série quase infindável de restrições. Em público, elas têm de cobrir praticamente todo o corpo com exceção dos olhos, mãos e pés. Não podem viajar, cursar universidade ou arranjar um emprego sem a autorização do homem que desempenha o papel de seu guardião. As mulheres que quiserem retirar dinheiro do banco têm de usar uma "carteira de identidade familiar" sem sua fotografia, que as identifica apenas como dependentes de seus pais ou maridos. Tal exigência acaba induzindo à fraude. Algumas mulheres reivindicam sua própria carteira de identidade, alegando não haver razões para reservar aos homens a exclusividade desse direito. Nayef disse que a Arábia Saudita não mudará sua política de proibir as mulheres de dirigir, embora só Riad prive desta prática as representantes do sexo feminino. "Isto não é possível, e de qualquer forma o tema (da mudança de tal política) não está em estudos", sentenciou o príncipe.