Sauditas prendem o terrorista número 1 do país, diz TV A polícia saudita prendeu o terrorista mais procurado do reino, segundo a rede de TV Al-Arabiya. A estação informa que a polícia capturou Faris Ahmed Jamaan Al Showeel al-Zahrani em Abha, cidade a 800 km da capital, Riad. O informe da Al-Arabiya, que foi acompanhando pela Associated Press a partir do Egito, não cita autoridades sauditas nem oferece confirmação oficial da captura.