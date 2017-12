Sauditas saberão proteger o petróleo, dizem EUA Autoridades dos Estadops Unidos e do Oriente Médio mostraram confiança de que a Arábia Saudita será capaz de proteger sua indústria petrolífera, depois de um ataque terrorista contra trabalhadores estrangeiros em um importante centro petrolífero saudita que deixou 22 mortos. O impacto do ataque na cidade de Khobar, durante o fim de semana, fez estremecer os mercados mundiais. No atentado, homens armados caçaram trabalhadores ocidentais ou não islâmicos nos escritórios de empresas petrolíferas, levando a um impasse no hotel Oásis. Três supostos agentes da Al-Qaeda usaram reféns como escudo para fugir. Em Washington, o secretário de Estado Colin Powell disse não ter dúvida de que a Arábia Saudita continuará a ser uma fonte confiável de petróleo. ?Creio que os sauditas redobrarão seus esforços?, disse ele. Em Beirute, onde deve ocorrer uma reunião de ministros da Opep, o ministro do Petróleo do Kuwait, xeque Ahmed Fahd Al Ahmed Al Sabah, disse acreditar que o fluxo de petróleo saudita não seráinterrompido. ?Os sauditas são capazes de proteger suas instalações?, disse Ahmed, acrescentando que o Kuwait vem tomando medidas adicionais no mesmo sentido.