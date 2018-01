Saul dos Reis é indiciado por sedução via Internet Um júri federal reunido em Hartford no estado de Connecticut, indiciou hoje o brasileiro Saul dos Reis Júnior, de 24 anos, por usar a Internet para seduzir Christina Long, de 13 anos. A garota foi morta por estrangulamento quando os dois mantinham relações no carro dele, há duas semanas. Se for condenado por usar a Internet para cometer o crime de sedução, o rapaz pode receber a pena máxima de 15 anos de prisão, mais multa e três anos de liberdade vigiada. Até hoje ainda não havia sido formalizada a acusação de homicídio contra Reis. A mãe do rapaz, Silviane Arruda, conseguiu hoje à tarde visitá-lo pela primeira vez no Centro Correcional de Bridgeport, também em Connecticut. Ele está detido, sem direito à fiança, desde o dia 20. Toda a família é evangélica e, segundo o padrasto do rapaz, Isaías Arruda, sua mulher ficou muito emocionada com o encontro e apenas orou com o filho. Em nota divulgada hoje à tarde, o procurador federal John Danaher III sublinhou que "um indiciamento é apenas uma acusação e não prova de culpa. O acusado tem direito a um julgamento justo e cabe ao governo provar que é culpado". Com o anúncio do indiciamento, que é apenas uma das etapas do processo judicial, foi cancelada a apresentação de Reis à corte federal de Bridgeport que estava marcada para amanhã. Uma audiência para citação do acusado deve ocorrer na próxima semana. Os advogados de defesa do brasileiro, James Lenihan e Peter Tilem, disseram hoje que ainda não sabem quais as provas apresentadas ao júri para que este decidisse pelo indiciamento de Reis. Segundo a polícia - que chegou até ele ao examinar a correspondência eletrônica de Christina, onde havia mensagens marcando encontro com o rapaz no dia 17 -, Reis teria confessado que matou a garota acidentalmente. Na semana passada, o Serviço de Imigração e Naturalização dos Estados Unidos (INS) também pediu que Reis fosse mantido sob custódia do estado de Connecticut por estar no país com visto de turista vencido em 1993. John Dannaher informou que a investigação sobre a morte de Christina continua sendo feita pela polícia federal americana o Federal Bureau of Investigation (FBI), pela Procuradoria estadual e pela polícia de Danbury, cidade onde a adolescente morava com uma tia havia dois anos.