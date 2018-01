Saul dos Reis pode enfrentar pena de morte A polícia de Danbury, cidade de Connecticut onde morava Christina Long, de 13 anos, morta pelo brasileiro Saul dos Reis Júnior, espera que a procuradoria federal determine que o caso seja julgado em instância estadual para apresentar várias acusações contra ele, incluindo a de assassinato. "Há muitas causas prováveis para a acusação de homicídio a nível estadual", disse hoje o capitão Arthur Sullo, da polícia de Danbury. Se for condenado pelas leis estaduais de Connecticut, Reis pode enfrentar a pena de morte. Até hoje, só havia sido formalizada uma acusação contra ele, a de usar a internet para seduzir uma menor, o que é um crime federal, e a procuradoria ainda não havia decidido por qual instância deveria correr o processo. Segundo Sullo, pelas leis estaduais, Reis pode ser acusado de assassinato ou homicídio involuntário, bem como pelo delito de atacar sexualmente uma menor, risco de ferir menor e transportar menor durante um delito. Reis, de 24 anos, está detido no Centro Correcional de Bridgeport, em Connecticut, desde o dia 19, quando teria confessado que estrangulou Christina acidentalmente, enquanto mantinham relações no carro dele, num shopping de Danbury. Disputa A demora no indiciamento do rapaz tem sido atribuída a uma disputa entre as polícias estadual e federal para ver qual delas apresentará a acusação de homicídio, que depende de provas. "Esperamos que se decida o que for melhor para a Justiça e para a comunidade onde a vítima vivia", disse Sullo. "O tempo está a nosso favor, mas a decisão de quem vai instaurar o processo será de consenso entre as autoridades estaduais e federais." Marcada para sexta-feira passada, a primeira audiência de Reis na corte federal de Bridgeport, para decidir se ele poderia responder ao processo em liberdade, com pagamento de fiança pelo crime federal, foi adiada para a próxima sexta-feira à tarde. Isso porque o Serviço de Imigração e Naturalização dos Estados Unidos (INS) pediu que ele fosse detido, por estar no país com visto de turista vencido em 1993. Reis provavelmente vai continuar na prisão. "Pela lei federal, um imigrante ilegal acusado de crime pode ser detido sem fiança", explicou hoje a um jornal local a porta-voz do INS em Boston, Paula Grenier. Segundo Paula, "mesmo que ele ganhasse o direito de pagar fiança, seria imediatamente detido pelo INS."