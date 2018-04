Savile pode ter abusado de 300, diz polícia britânica

Segundo o comandante Peter Spindler, os oficiais conversaram com 130 pessoas. Ele afirmou que a maioria das alegações são contra Savile, mas que em alguns casos também são citadas pessoas que ainda estão vivas. Nenhum suspeito foi preso ou interrogado até agora.

As acusações de que Savile abusou de crianças e adolescentes durante décadas, por vezes dentro da própria BBC, abalaram a tradicional emissora britânica. Algumas das presumidas vítimas também acusam outros artistas e funcionários da BBC de terem participado dos abusos. As informações são da Associated Press.